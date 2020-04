La Juventus in prestito - Nicolò Francofonte alla Sampdoria da gennaio

vedi letture

Di spazio nella Juve Primavera ne ha trovato meno del previsto, causa una serrata concorrenza nel reparto mediano e qualche acciacco di troppo nelle settimane chiave. E così a gennaio, d’accordo con la società, Nicolò Francofonte si è trasferito in prestito alla Sampdoria. Il centrocampista classe 2001, fino alla sospensione del campionato, aveva collezionato cinque presenze (due delle quali da titolari) e fatto registrare delle buone prestazioni. La voglia non manca, l’attesa per la ripresa è proprio tanta: la speranza è tornare a giocare prima possibile e non dover attendere la prossima stagione.