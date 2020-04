La Juventus in prestito - Perin può rimanere al Genoa: punta dritto agli Europei

vedi letture

Al termine della stagione Mattia Perin tornerà di fatto alla Juventus, anche se non rientra nei piani futuri del club. L’estremo difensore adesso in prestito al Genoa potrebbe rimanere al Grifone - nella sua “casa” come ha spesso ribadito - oppure proseguire in un’altra piazza, meglio in Serie A che all’estero. La Juve lascerà scegliere al calciatore la destinazione migliore, tenendo conto del suo obiettivo principale il prossimo anno: ovvero provare a guadagnare la chiamata di Mancini agli Europei. In alternativa al Genoa, c’è da monitorare l’asse Juve-Milan: in caso di cessione di Donnarumma, infatti, Perin potrebbe diventare un obiettivo dei rossoneri, anche a titolo definitivo.