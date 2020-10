La Juventus insiste per Chiesa. Che stasera potrebbe giocare l'ultima in maglia viola

Federico Chiesa, salvo colpi di scena non in programma, fra poche ore sarà titolare con la maglia della Fiorentina contro la Sampdoria. In quella che secondo radiomercato rischia seriamente di essere l'ultima con la Viola. La Juventus è in forte e costante pressing e dopo la partita contro i blucerchiati è possibile che la trattativa subisca un'improvvisa accelerata. Anche se in verità i bianconeri dovrebbe chiudere prima una, forse due, ulteriori cessioni dopo Rugani al Rennes per avere spazio e liquidità necessari per l'affondo.

Le basi della trattativa - La Juventus dopo settimane di lavoro e trattative sotto traccia è arrivata alla scelta finale: la formula proposta è quella del prestito oneroso biennale con diritto/obbligo di riscatto al termine delle due stagioni. 10 milioni il primo anno, 10 milioni il secondo, dai 30 ai 40 alla terza stagione per il riscatto. Per una cifra finale che potrebbe sfiorare i 60 milioni di euro. La Fiorentina valuta e ci pensa, in attesa che i bianconeri formalizzino nel dettaglio la proposta. E intanto Iachini punta a farlo giocare stasera contro la Samp.