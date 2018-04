La Juventus, la cabala e l'unico precedente della Dinamo Bucarest

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid per Real Madrid-Juventus

Mai nessuno, nella storia, è stato capace di rimontare uno 0-3 casalingo in Champions League. E quando devi provare a farlo al Santiago Bernabeu, s'intende, allora la questione diventa ancora più difficile e complicata. Però la Juventus ci proverà, a rendere "possibile l'impossibile", come detto ieri da GIanluigi Buffon in conferenza stampa. Solo che mai nessuno è riuscito infatti a ribaltare un simile risultato: solo la Dinamo Bucarest, nella stagione 2009-2010, in un preliminare di Europa League, fu capace di farlo contro lo Slovan Liberec. Arrivarono ai rigori e i rumeni vinsero stoicamente. Solo che in Champions, nei 248 incontri giocati finora, non è mai successo e la Juventus, storicamente, non ha neppure uno score troppo positivo al Bernabeu con 2 vittorie, 1 pari e 5 sconfitte.