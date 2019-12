La Juventus nel 2019: 79 punti in 36 partite. Meglio Sarri di Allegri

Trentasei partite. Sono le gare di Serie A disputate nel 2019 dalla Juventus, che ieri sera ha battuto 2-1 la Sampdoria a Marassi. Gara anticipata al mercoledì per permettere ai campioni d'Italia di disputare domenica in Arabia la gara di Supercoppa Italiana contro la Lazio e che permette un primo bilancio su quanto fatto in campionato dai bianconeri in questo anno solare. In attesa delle altre gare di questo turno, la Juve è già la squadra italiana che ha conquistato più punti. Questi i numeri.

La Juventus nel 2019

Punti: 79

Numero partite: 36

Punti conquistati con Allegri: 37 punti in 19 gare

Punti conquistati con Sarri: 42 punti in 17 gare

Media punti: 2.19 a partita

Vittorie: 24

Pareggi: 7

Sconfitte: 5

Gol segnati: 63

Gol subiti: 36

Differenza reti: +27