La Juventus non molla Hakimi. Il Real Madrid sarà solo una tappa di passaggio

Approdato nell’estate del 2018 al Borussia Dortmund con la formula del prestito biennale, Achraf Hakimi quest'anno ha vissuto una stagione super e la cosa non è passata inosservata in casa Juventus. L'esterno destro in estate tornerà al Real Madrid ma, come riportato dal Corriere dello Sport, non è detto che il club spagnolo voglia puntare definitivamente su di lui. Per questo motivo sono diverse le società che stanno monitorando la situazione e tra di essere c’è appunto anche la Juventus.