La Juventus non perde di vista Jimenez: CR7 il primo sponsor ma costa 60 milioni

Tuttosport oggi in edicola spiega che la Juventus non ha perso di vista il nome di Raul Jimenez. La punta del Wolverhampton potrebbe partire in estate: la Juve e Jorge Mendes, agente del giocatore, lavorano per abbassare le richieste di 60 milioni di euro e lo sponsor per il suo arrivo sarebbe Cristiano Ronaldo. In Premier League c'è il Manchester United ma la Juve pressa: sul tavolo mette un prestito oneroso con riscatto pluriennale o proverà l'acquisizione cedendo però prima alcuni giocatori.