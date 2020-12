La Juventus non perde di vista Locatelli: il mediano resta tra i preferiti di Pirlo

La Juventus continua a non perdere di vista tra presente e futuro il nome di Manuel Locatelli. La CBS spiega che il nome del centrocampista del Sassuolo resta uno dei preferiti di Andrea Pirlo che lo vorrebbe per rinforzare il suo reparto mediano. Difficile che i neroverdi lo facciano però partire in questa sessione, sia per volontà di Roberto De Zerbi che per un Europeo alle porte che potrebbe far aumentare ancora il valore del ragazzo.