La Juventus non può più aspettare Dzeko: forcing Morata, vuole il 9 prima della Roma

vedi letture

La Juventus ha deciso di rompere gli indugi. Di dire basta. Di non aspettare più i tempi e i lumi del Napoli che doveva far partire il valzer delle punte con Arkadiusz Milik. Gazzetta.it spiega che la Juve vuole regalare un nuovo centravanti ad Andrea Pirlo, con cui Alvaro Morata ha condiviso una stagione in bianconero, l’ultima del centrocampista, prima del match con la Roma di domenica prossima. Il tempo per Edin Dzeko stringe. L'alternativa spagnola è dietro l'angolo. La trattativa è ben avviata e potrebbe subire un’accelerata nelle prossime ore.