La Juventus non sbaglia, 3-0 alla Sampdoria e fuga in classifica

La Juventus non sbaglia. La formazione bianconera, davanti al proprio pubblico, piega senza grossi problemi la Sampdoria e conquista altri tre punti fondamentali in chiave Scudetto. Mandzukic sblocca la sfida a fine primo tempo, poi nella ripresa Howedes (primo gol in bianconero) e Khedira chiudono i giochi. 3-0 il risultato finale.