La Juventus progetta il rilancio. Griezmann primo obiettivo sul mercato

Indiscrezione di mercato in chiave Juventus direttamente dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, infatti, il primo obiettivo dei bianconeri per il mercato estivo sarebbe Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid e della Nazionale francese. Si tratta di un'operazione difficile - si legge - ma che può rappresentare l'investimento estivo top della società bianconera. Il prezzo? La clausola rescissoria presente nel contratto che lega il talento francese ai Colchoneros è stimata in 100 milioni di euro.