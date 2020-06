La Juventus punta Zaniolo ma la Roma alza un muro alto 60 milioni di euro

La Juventus si muove per Nicolò Zaniolo ma la Roma alza il muro. I bianconeri stanno provando ad offrire Bernardeschi per arrivare al gioiello romanista, ma a parte il discorso legato al contratto da 4,5 milioni di euro el giocatore di Sarri, che non è in linea col taglio dei costi che vorrebbero operare nella Capitale, Petrachi e i dirigenti giallorossi non accetteranno proposte diverse rispetto a una maxi offerta cash. L'unica possibilità di mettersi a un tavolo per discutere l'eventuale addio è presentando un'offerta da 60 milioni, ma causa pandemia e infortuni probabilmente ora non ne può valere più di 40 e anche la Juve lo sa benissimo. La sua cessione ad oggi non sarebbe un affare sul piano finanziario per i conti della Roma e dunque appare quasi impossibile che un simile affare possa andare in porto nei prossimi mesi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.