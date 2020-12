La Juventus ribalta il Toro nel finale: il derby è ancora bianconero, decide Bonucci all'89'

Juventus-Torino 2-1 (9' Nkoulou, 78' McKennie, 89' Bonucci)

Il derby della Mole resta stregato per il Torino. La squadra granata accarezza a lungo l'impresa, ma viene punita da due gravi disattenzioni difensive: McKennie e Bonucci, nei minuti finali, ribaltano il vantaggio firmato a inizio partita da Nkoulou e fanno respirare Andrea Pirlo. Tre punti fondamentali per riprendere il cammino verso il decimo Scudetto consecutivo.

Il marcatore che non ti aspetti - Pirlo sceglie il 4-4-2, che diventa 3-4-3 in fase offensiva. Giampaolo conferma la difesa a tre, preferendo Nkoulou a Izzo. Una scelta che si rivela azzeccata perché il centrale sblocca la sfida dopo appena nove minuti, sfruttando una palla vagante sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra. Molto male la difesa bianconera: tutti immobili e nessuno marca l'avversario, che controlla e piazza nell'angolino. Eppure la Juve non aveva approcciato male il match, costringendo il Torino nella sua metà campo fino alla rete dello svantaggio. I bianconeri accusano il colpo e rischiano addirittura di subire il raddoppio cinque minuti più tardi, quando Zaza si invola tutto solo verso Szczesny ma si lascia ipnotizzare dal portiere polacco. Una costante per tutto il primo tempo: Juve in forcing alla ricerca del pari, un dominio territoriale evidente, ma le occasioni migliori sono in contropiede per gli ospiti.

Il VAR salva il Toro - Il Torino si difende bene, senza concedere grossi spazi ai rivali: Dybala vaga senza meta sulla trequarti, Ronaldo non incide e gli esterni faticano a creare pericoli. Partita sicuramente ben preparata da Giampaolo, aiutato dalla grande predisposizione al sacrificio dei suoi, trascinati dal solito capitan Belotti (che sfiora un eurogol al 45'). La Juve è lenta, spesso impacciata e confusionaria, mentre i granata cominciano la ripresa in modo aggressivo e autoritario, ma al 57' tirano un grosso sospiro di sollievo: Cuadrado, autentica bestia nera nei derby, segna dalla distanza. Il VAR però richiama Orsato, che ravvisa un'irregolarità di Bonucci: il difensore, in fuorigioco, disturba il tentativo di Lyanco di respingere la conclusione del colombiano.

Rimonta finale - Scampato il pericolo, la squadra di Giampaolo si abbassa pericolosamente, affidandosi a rari strappi di Zaza e Belotti, che sono comunque preziosi nel far salire la squadra. La stanchezza comincia a prendere il sopravvento sui protagonisti in campo, così Pirlo prova a dare vivacità alla manovra con i cambi: entrano Ramsey, McKennie e Alex Sandro, e proprio l'americano trova il gol del pari sfruttando il primo errore della retroguardia granata. Colpo di testa su cross ben calibrato da Cuadrado, il numero 14 svetta e batte Sirigu da due passi. È un momento cruciale dell'incontro: Belotti e compagni sono alle corde, la Vecchia Signora preme e va vicina al 2-1 con Dybala. Lyanco si immola, ma sull'azione successiva arriva il sigillo di Bonucci, sempre su cross del fattore-Cuadrado. Ancora una rimonta subita dal Torino, che perde il derby nei minuti finali. Tre punti pesantissimi per la Juve, che torna a marciare anche in campionato.