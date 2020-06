La Juventus riparte dalla Coppa Italia. E Bentancur è il più in forma: "Sono pronto a dare tutto"

vedi letture

"Sono pronto a dare tutto". I test lo indicano come il giocatore della Juventus più in forma, nei piani di Maurizio Sarri è il nuovo regista. E Rodrigo Bentancur è pronto a ricominciare da dove aveva lasciato: "L'ottima condizione dopo mesi di inattività? Ho lavorato con l'aiuto di mio zio Daniel, che è stato allenatore e che mi ha seguito in Italia. In cinquanta giorni ho fatto settanta allenamenti, dividendomi tra la mini-palestra che ho in casa e il terrazzo trasformato in campetto con un tappeto di erba sintetica".

Mancano ormai pochissimi giorni alla ripresa: come immagina il calcio dopo l'emergenza coronavirus?

"Non sarà facile senza tifosi e il caldo si farà sentire, noi però ci stiamo allenando duramente e siamo pronti: la Juve vuole vincere sempre".

Si comincia venerdì con il Milan.

"La Coppa Italia è il primo traguardo della stagione: ci teniamo moltissimo".