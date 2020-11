La Juventus ritrova Alex Sandro dopo l’infortunio: per Pirlo un jolly preziosissimo sul campo

È stato un punto fermissimo della Juventus dello scorso anno targata Maurizio Sarri con 41 presenze sparse fra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Vuoi per l’importanza del giocatore che, nonostante qualche montagna russa di troppo in termini di prestazioni negli ultimi anni, resta un profilo di estrema affidabilità; vuoi, e questo è stato un tema fortemente dibattuto, per l’assenza di un reale sostituto sull’out mancino. Un’annata che ha logorato il brasiliano dal punto di vista fisico che infatti, pronti-via, con l’avvio della nuova stagione, ne ha subito pagato le conseguenze con una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Due mesi indisponibile, qualche rallentamento sulla tabella di marcia del recupero, e rientro alla corte di coach Pirlo due giorni fa con mirino puntato sull’esordio con il Cagliari. Così la Juventus ritrova un jolly preziosissimo da poter inserire all’interno dello scacchiere bianconero a seconda dell’esigenze di squadra.

LE POSSIBILI OPZIONI - Sono due sostanzialmente le alternative sul piatto dello staff tecnico di Madama: bloccare il brasiliano sul lato mancino, sull’onda lunga di quanto fatto in maniera impeccabile nelle ultime uscite da Danilo, liberando la verve di Cuadrado, o Chiesa, sulla destra; oppure dando compiti di spinta a sinistra fornendo maggiori responsabilità in copertura al compagno sul versante opposto. L’ultimo Alex Sandro, visto nel biennio precedente, ha dimostrato di essere cresciuto in maniera esponenziale nelle letture difensive diventando un terzino ampiamente affidabile nei compiti assegnatigli in copertura dai tecnici avuti. Meno devastante in fase offensiva rispetto a quello straripante dei primi anni post trasferimento dal Porto, complice anche la maggiore porzione di campo da aggredire davanti a sé: lo score dello scorso anno, in termini di assist e reti, dice, rispettivamente, 4 e 1. Poca carne al fuoco, sicuramente, ma emblema della trasformazione fatta dal giocatore nelle ultime stagioni. Per questo motivo Pirlo riacquista una pedina cruciale considerati i tanti acciacchi della linea difensiva per dare alternanza a uno come Danilo che, fin qui, non ha ancora potuto rifiatare neanche un minuto. A seconda delle esigenze, più prudente o con libertà di spingersi in avanti, Alex Sandro potrà dunque ritagliarsi nuovamente un posto rilevante nell’undici della Juve: Andrea Pirlo non vedeva l’ora e, adesso che lo ha di nuovo tra le mani, sorride.