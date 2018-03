La Juventus ritrova Cuadrado: in campo e subito decisivo col Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Il match tra Juventus e Milan è stato anche quello della rinascita di Juan Cuadrado. Dopo diverso tempo in cui era rimasto ai box per infortunio, l’esterno colombiano è tornato finalmente in campo nella ripresa del match dell’Allianz Stadium contro i rossoneri. Poco più di mezz’ora in campo è stata sufficiente all’ex Fiorentina, autore di giocate degne dei suoi momenti migliori, ma soprattutto del gol del 2-1 che di fatto ha spianato la strada per la vittoria bianconera. Il modo migliore per dimostrare che c’è ancora e per candidarsi a una maglia da titolare anche per il Real Madrid.