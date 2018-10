La Juventus saluta Marotta: "Con lui ritrovata caratura internazionale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus, attraverso il suo sito ufficiale, ha salutato Giuseppe Marotta, ex direttore generale che da oggi non fa più parte dell'organigramma bianconero. "Con lui - si legge - la Juventus non è solo tornata a vincere, sette Scudetti consecutivi, quattro Coppe Italia una dietro l’altra, tre Supercoppe Italiane, ma ha ritrovato una caratura internazionale, testimoniata dalle due Finali di Champions League raggiunte nel giro di tre anni. che la pone ormai ai vertici del calcio europeo".