La pagina Twitter Front Office Sports, ha diramato la classifica delle squadre nello sport protagoniste di più tweet nel 2019. Al primo posto c'è Il Barcellona, poi il Real Madrid e al terzo posto il Man United. La Juventus si classifica sesta in questa speciale lista, con un'unica squadra extra calcio presente nella top 10, ovvero il Los Angeles.

The Top 10 most Tweeted about sports teams in 2019, according to @TwitterSports.

1. FC Barcelona

2. Real Madrid CF

3. Manchester United

4. Liverpool FC

5. Paris Saint-Germain

6. Juventus FC

7. Manchester City

8. AFC Ajax

9. Flamengo

10. Los Angeles Lakers pic.twitter.com/0aSF60CIYp

