La Juventus sembra già di Pirlo e Kulusevski fa un gran gol: 1-0 alla Samp al 45'

vedi letture

Juventus-Sampdoria 1-0 al 45'

La prima partita della storia di Pirlo allenatore è una tela bianca dove il tratto è quello della pennellata per ora decisiva di Kulusevski. Quarantacinque minuti con identità e coraggio. E poi azzardo chiama azzardo. Sicché non c'è da stupirsi che l'imberbe allenatore della Juventus, scelga Frabotta come cursore mancino. Che opti per lanciare subito McKennie in cabina di regia, che mani in tasca diriga deciso i suoi a bordo campo. L'inizio della partita dà subito l'impressione di vedere qualcosa di suo. Che ci sia un segno preciso e deciso, su questa squadra, soprattutto a livello tattico. Il centrocampo, il suo regno da sempre, è chiaramente il reparto nevralgico: Ramsey e Rabiot, svincolati di lusso ma con poche lodi la scorsa stagione, sembrano tirati a lucido.

Pennellata numero 44 L'azione del vantaggio di Kulusevski parte dal gallese, al tredicesimo: dall'ex Arsenal a Cristiano Ronaldo che entra in area di rigore e prova la conclusione. Il pallone viene respinto e termine sui piedi di Kulusevski che fa partire un mancino angolassimo che non lascia scampo ad Audero. Il resto è geometria, il texano McKennie ha tempi e metodi, dai suoi piedi parte un'occasione per Ronaldo al 23' ma la traversa dice di no. Senza Quagliarella in campo, la Sampdoria davanti ha le polveri più che bagnate, la Juventus è un'orchestra da rifinire, definire, ma con concetti già appresi. Azzardo chiama azzardo. Per ora riuscito, dopo i primi quarantacinque minuti di Pirlo allenatore.