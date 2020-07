La Juventus si dissolve dopo un'ora. La buona notizia è Rabiot (e la sconfitta della Lazio)

Per un'ora la Juventus è stata abbondamente in partita, giocando un buon calcio e chiudendo un Milan che, pur in forma, era sotto per 2-0. Com'è andata a finire è noto con un 4-2 che forse non riapre la corsa Scudetto, ma dall'altro lato può essere un discreto mini campanello d'allarme in vista della sfida contro l'Atalanta di sabato sera, non semplice per quanto visto ultimamente dai nerazzurri. La sconfitta della Lazio però dà la possibilità di dormire tra due guanciali.

Le buone notizie arrivano dalla prestazione di Rabiot, autore di un gol straordinario dopo una cavalcata di 70 metri. Un po' meno Alex Sandro, Bonucci e la difesa in generale, ballerina e quasi scomparsa dopo il primo gol, con il rigore siglato da Ibrahimovic. La sensazione è che Sarri cambia un po' tardi: tre gol in sei minuti e le prime sostituzioni a venti dalla fine.