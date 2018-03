La Juventus si ferma a Ferrara, è 0-0 con la Spal. Campionato riaperto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus concede il primo punto in questo 2018. Dopo una lunga sfilza di vittorie in questo nuovo anno, la formazione bianconera non è andata oltre lo 0-0 in casa di un’ottima Spal, attenta a chiudere tutti gli spazi. I padroni di casa hanno ovviamente cercato di strappare un punto che può risultare decisivo nella corsa per la salvezza, mentre i bianconeri sono parsi troppo lenti e rinunciatari negli ultimi metri. Domani Dybala e compagni potrebbero ritrovarsi il Napoli a -2, riaprendo dunque la corsa per lo Scudetto. Da segnalare anche l’infortunio di Giorgio Chiellini nel finale. La difesa bianconera resta comunque impenetrabile: zero i gol subiti nel girone di ritorno.