La Juventus si prepara a far cassa: da Douglas ad Alex Sandro, maxi incassi in vista

vedi letture

La Juventus potrebbe far cassa con le cessioni d'estate. Questo perché, scrive Il Corriere dello Sport, Douglas Costa è valutato 40 milioni di euro e piace a Paris Saint-Germain, Manchester City e Bayern Monaco. 30 milioni il prezzo di Federico Bernardeschi, sul quale permane l'interesse del Barcellona. 40 quelli chiesti per Alex Sandro, tra i 25 e i 30 per Daniele Rugani, 10 quelli che la Juventus potrebbe chiedere al Paris Saint-Germain per Mattia De Sciglio. E per Sami Khedira potrebbero essere risparmiati i 6 milioni annui che percepisce ora fino al giugno del 2021.