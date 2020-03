La Juventus si stringe intorno a Chiellini: oggi capitano, domani manager

Giorgio Chiellini è uno dei protagonisti degli ultimi giorni di "calcio" grazie al suo lavoro di intermediazione all'interno dello spogliatoio della Juventus per arrivare al taglio interno degli stipendi, che permetterà ai bianconeri di risparmiare diversi milioni in un momento di difficoltà come quello vissuto in queste settimane a causa del Coronavirus. A giorni firmerà l'ennesimo rinnovo di contratto da capitano: una pura formalità che il difensore firmerà più velocemente di un pacco postale. L'obiettivo è quello di vincere ancora con la stessa maglia indosso e un domani di passare dal campo alla scrivania. Sì perché il suo futuro è già tracciato anche dopo il ritiro: Agnelli lo stima da sempre; con Nedved ha condiviso le battaglie e con Paratici il feeling è altissimo. Per questo, quando deciderà di smettere con le scarpette, diventerà un nuovo manager del club juventino e raggiungerà il gemello Claudio, che all'interno della società già si occupa dei prestiti in giro per l'Italia e in Europa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.