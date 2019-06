La Juventus studia il colpo a centrocampo: da Pogba a Milinkovic-Savic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante la mancanza ancora di un allenatore, che dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni, la Juventus non ha comunque smesso di lavorare sul mercato e sta studiando il colpo a centrocampo. Come spiega Tuttosport infatti la dirigenza bianconera sta lavorando per rinforzare il reparto centrale dopo l'arrivo di Ramsey e diversi sono i nomi in ballo. Si parte da Ndombele, centrocampista del Lione che fa gola anche al Tottenham per arrivare a Pogba, pronto al ritorno a Torino dopo il flop di Manchester ma con un costo elevato, passando a Milinkovic-Savic, che ha già un accordo con Paratici ma il quale futuro dipende molto da Lotito, per finire a Rabiot che sarebbe un altro colpo a parametro zero ma pretende un ingaggio importante.