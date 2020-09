La Juventus su Correa, i numeri del Tucu nell'ultima stagione alla Lazio

vedi letture

Una stagione da doppia cifra, dopo averla sfiorata già nell'anno precedente. Approdato alla Lazio nel 2018, Joaquin Correa si è progressivamente ritagliato il ruolo di quarto tenore nelle alchimie tattiche di Inzaghi. Duttilità ed efficacia, tanta qualità per l'attaccante classe '94. Che, nel campionato concluso pochi mesi fa, è stato uno dei migliori tra i biancocelesti. E, anche per queste ragioni, ha attirato le attenzioni di mercato della Juventus campione d'Italia.

Nove gol in campionato. Più uno in Europa League: dieci appunto, miglior bottino in carriera per l'argentino, già in passato visto in Italia con la maglia della Sampdoria. Nove reti in 30 presenze in Serie A (più quattro assist): 0,37 gol a partita. A cui si aggiungono numeri che certificano la qualità del giocatore su cui punta la Juve di Pirlo per rinforzare il suo reparto offensivo: con 5,77 dribbling a partita, per esempio, Correa è stato l'ottavo miglior attaccante del nostro campionato nella passata stagione. Così le azioni di attacco: quelle riuscite sono ben 5,9 a gara, in pochi (appena 8 giocatori) hanno fatto meglio.