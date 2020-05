La Juventus torna ad allenarsi. Lavoro aerobico e con la palla, ma senza Maurizio Sarri

Nella giornata di oggi alla Continassa riprendono i primi allenamenti individuali della Juventus. I giocatori inizieranno ad intervalli regolari, circa uno all’ora e a seguirli ci sarà lo staff di Maurizio Sarri oltrea ad un preparatore atletico e un membro dello staff medico. Per ora non scenderà direttamente in campo il tecnico che riprenderà solo quando ci sarà il via libera alle sedute di squadra.

Come si riprende ad allenarsi? Tutto una novità, ovviamente. I giocatori alla Continassa faranno lavoro aerobico e lavoro con la palla, differenziando gli esercizi fra difensori ed attaccanti. Piano piano, poco per volta ed in maniera individuale, è questo il modo che la Juventus ha scelto per provare a riavvicinarsi alla normalità. Poi, finite le sedute, i giocatori dovranno fare la doccia nella propria stanza del J Hotel per poi ritornare, eventualmente, a casa. Questo il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport.