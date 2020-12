La Juventus vince il girone se... i risultati che permetterebbero ai bianconeri di superare il Barça

La Juventus come noto è già qualificata agli ottavi di Champions League, ma questa sera a Barcellona gli uomini di Pirlo cercheranno comunque la vittoria per provare ad arrivare in testa al girone ed evitare così sorteggi poco fortunati contro Bayern Monaco, Manchester City o Liverpool.

Per farlo, la Juventus dovrà vincere e dovrà farlo segnando almeno 3 gol e mantenendo un margine sugli avversari di almeno 2 reti. Per intendersi, un successo bianconero per 2-0 non basterebbe per il primo posto. Mentre con una vittoria per 3-0, 3-1 o 4-2 CR7 e compagni riuscirebbero nell'impresa di soffiare il primo posto ai blaugrana.