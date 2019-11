Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Strappato in anticipo il pass per gli ottavi di finale, adesso per la Juventus è tempo di pensare a come conquistare anche il primo posto nel girone di Champions League. Due gare rimanenti, quella odierna contro l'Atletico Madrid, poi la trasferta tedesca contro il Bayer Leverkusen. La classifica adesso recita Juve 10 punti, Colchoneros 7, Aspirine e Lokomotiv Mosca a quota 3.

Può vincere il girone già oggi In caso di vittoria contro l'Atletico Madrid, dunque, la formazione di Maurizio Sarri sarebbe automaticamente prima nel raggruppamento con una gara d'anticipo. Non solo: ai bianconeri oggi basterebbe anche un pareggio per 0-0 o per 1-1 in virtù del 2-2 del Wanda Metropolitano.

In caso di ko, Atletico avanti Se la formazione di Diego Pablo Simeone oggi dovesse vincere, viceversa, andrebbe avanti nella corsa al primato. Proprio in virtù del pari all'andata, le contendenti andrebbero a pari punti (dieci) in testa al girone ma con gli scontri diretti a favore degli spagnoli e allora servirebbe attendere l'ultima giornata per decidere il primato.