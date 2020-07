La Juventus vince lo Scudetto se... Primo match point possibile già domani

La Juventus ha le mani sullo Scudetto, il nono consecutivo per i bianconeri. Già nella serata di domani la Juventus potrebbe festeggiare, con 3 giornate di anticipo rispetto al termine del campionato. Ovviamente dovrebbe esserci un incastro di risultati anche di altre squadre, ma la possibilità esiste: l'Inter, in questo senso, non deve vincere oggi sera contro la Fiorentina, quindi perdere o pareggiare. Se in quel caso la Juventus dovesse vincere il giorno successivo contro l'Udinese, lo Scudetto sarebbe matematicamente dei bianconeri.