La Juventus vista da AS: "Abbondanza senza paragoni. Un equipazo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus, vista dalla Spagna, ha "una rosa più completa dopo il mercato estivo". Nessun caso, nessun problema ma "abbondanza senza paragoni", scrive nel commento sulla rivale, nella Radiografia il quotidiano AS oggi in edicola. I dubbi condivisi dal giornale sono quelli su quando, quanto e come assimilerà la Juve il modo di giocare di Maurizio Sarri ma la certezza è una: con Ramsey, Rabiot e De Ligt, la Juventus è un equipazo con un plantillon.