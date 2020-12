La Juventus vuole Rovella, summit già programmato per provare a definire l'affare col Genoa

Lavori in corso in casa Juventus per Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 che in questa stagione si sta mettendo in evidenza con la maglia del Genoa. Il club campione d'Italia vorrebbe chiudere il suo acquisto in questa finestra di calciomercato e da tempo ne sta parlando con la società di patron Preziosi.

L'idea della Juventus è quella di acquistare Rovella e lasciarlo in prestito al Genoa: se ne parlerà in maniera approfondita nei prossimi giorni, quando le parti si ritroveranno per provare a trovare la quadra: sulla valutazione economica, su eventuali contropartite da inserire nell'affare e sulla lunghezza del prestito (6 o 18 mesi)