La lavatrice olandese al servizio di Ballardini. Strootman torna in Italia, i suoi numeri

Kevin Strootman è pronto per dare il via alla sua seconda avventura in Serie A. Da pochi minuti il centrocampista olandese è ufficialmente un giocatore del Genoa, un rinforzo importante e d'esperienza per la corsa salvezza della squadra di Ballardini. Strootman torna così in Italia dopo 2 anni e mezzo dal suo addio, datato agosto 2018, quando scelse di vestire i colori dell'Olympique Marsiglia. Prima di quel giorno, Strootman aveva indossato la maglia giallorossa per 5 stagioni, anche se due di queste fortemente viziate dai gravi infortuni al ginocchio sinistro. Complessivamente, comunque, quella giallorossa è stata senza dubbio la sua esperienza più duratura e più produttiva, come dimostrano i 13 gol e 19 assist in 131 presenze.

Come è andata a Marsiglia - Approdato in Costa Azzurra sulla scia di Rudi Garcia, Strootman è stato un titolare fisso nello schieramento dell’OM nella prima stagione, conclusa con 28 presenze, 1 gol e 5 assist in Ligue 1. Nota non secondaria: pochi infortuni, per un giocatore storicamente fragile. Con l’arrivo di Villas-Boas in panchina, l’olandese ha perso qualche minuto ma di fatto non il posto in squadra: 25 gare disputate in un campionato concluso alla 28^ giornata per la pandemia non sono affatto poche. Di bene in meglio, zero infortuni: buona notizia per il Grifone. In questo campionato, complice l’arrivo di Rongier dal Nantes in mediana, ha invece giocato da titolare soltanto la prima giornata, per voi essere utilizzato col contagocce o poco più. Saluta, salvo sorprese, Marsiglia dopo 78 partite: tre gol e nove assist.