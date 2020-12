La Lazio alla ricerca del miglior Luis Alberto: oggi deve riaccendersi tra le stelle

vedi letture

Da quando è rientrato dopo la positività al Covid, Luis Alberto non è più lo stesso. Ma oggi contro il Club Brugge deve tornare a brillare tra le stelle della Champions, in una notte che la Roma biancoceleste aspetta dall'autunno del 2000, ovvero l'ultima volta che la Lazio superò la fase a gironi. A dirla tutta, aveva iniziato la stagione su livelli altissimi il mago spagnolo, che sembrava lanciatissimo verso un'annata super. Poi, dopo l'eurogol contro il Bologna (tunnel e destro sotto la traversa), ha contratto il virus ed è rimasto in quarantena per due settimane. È entrato così in un novembre difficile, con più ombre che luci, tra una condizione da ritrovare e le polemiche che sembravano infinite per l'attacco alla società sugli stipendi arretrati. Il caso ora è chiuso, da quel momento ha sempre giocato, ma non ha mai fatto la differenza come prima.

C'è un dato che è emblematico ed è quello degli assist. Perché Luis Alberto, che l'anno scorso ha vinto la speciale classifica firmandone 15 (uno in più di Gomez), attualmente è fermo a quota zero. Non ne ha servito neanche uno, da agosto a oggi. E la casella vuota fa rumore, per uno specialista come lui (in totale con la Lazio è a quota 44). Un calo, fisico e mentale, è fisiologico ed era da mettere in conto. Salvo qualche settimana di sosta, da fine giugno si gioca ogni due giorni e il tempo per recuperare energie viene meno. Ma un top player come lui deve venire fuori nei momenti cruciali, quando conta, come oggi contro il Club Brugge, ancora in corsa per la qualificazione in Champions. Competizione in cui non ha mai segnato, così come l'alto big del centrocampo biancoceleste, Milinkovic, anche lui chiamato a riprendersi la squadra sulle spalle dopo l'incubo della positività.