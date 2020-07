La Lazio cede il passo alla Juve. Inzaghi non fa drammi: un punto alla Champions. Basta farlo

Le assenze pesano sui sogni della Lazio. Che all'obiettivo Scudetto aveva rinunciato da tempo ed esce a testa alta, ma pur sempre sconfitta da Torino. I biancocelesti rendono più digeribile il 2-1 subito dalla Juventus grazie alla rete finale di Ciro Immobile, come spesso capita migliore dei capitolini. Puniti anche dagli errori individuali. Simone Inzaghi non riesce a cambiare la rotta di una squadra che nelle ultime uscite ha avuto fin troppe difficoltà: per la Champions League, in fin dei conti, è sufficiente un punto. Basta farlo.