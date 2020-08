La Lazio cerca un colpo per reparto. E continua a sognare l'arrivo di David Silva

Un acquisto per reparto. Sembra essere questa la strada intrapresa dalla Lazio in vista del prossimo calciomercato. Con l'obiettivo, chiaro ed evidente, di regalare a Simone Inzaghi una rosa ancora più competitiva che possa nuovamente tenere testa alla Juventus e atutte le prossime candidate al titolo.

Un vice Strakosha e un difensore titolare - Uno dei primi obiettivi è il nuovo 12esimo che dovrà coprire le spalle a Strakosha. Il nome più affascinante è quello di Sergio Rico, di rientro al Siviglia dopo il prestito al PSG. Oltre allo spagnolo, piacciono Consigli e Cragno. Per la difesa invece il nome caldo è sempre quello di Marash Kumbulla: la trattativa con l'Hellas non è ancora arrivata a conclusione anche per colpa dei tanti interessamenti per il centrale (Inter su tutti). Ma la Lazio c'è e proverà a regalarlo a Inzaghi. Alternativa forse più raggiungibile è Andrea Cistana, retrocesso col Brescia.

Serve un attaccante - La permanenza di Caicedo non è certa. Ma a prescindere da quale sarà il suo destino la Lazio ha voglia di regalarsi un nuovo attaccante. Il nome che da settimane circola in ottica biancoceleste è quello di Borja Mayoral, spagnolo di proprietà del Real Madrid che certamente non resterà alle Merengues. Alternativa? Ad oggi la più credibile è Vedat Muriqi, kosovaro del Fenerbahce che ha una valutazione simile a quella si Mayoral, circa 20 milioni di euro.

Sogno David Silva - Per il centrocampo esiste un sogno non smentito da Tare nelle esternazioni pubbliche: David Silva ha lasciato il Manchester City e puà arrivare gratis. La Lazio ci sta provando, il giocatore gradirebbe l'Italia ma le concorrenti non mancano. Su tutte la sua ex squadra, il Valencia, e l'Inter Miami di David Beckham.