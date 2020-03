La Lazio che sarà: la guida agli acquisti per l'estate

vedi letture

Prima premessa: non ci saranno nomi, ma verranno indicati soltanto i ruoli in cui la Lazio necessità di essere rafforzata. Seconda premessa: è una guida realizzata al netto delle cessioni impreviste, soprattutto riguardanti i giocatori centrali nella rosa di Inzaghi. É chiaro che se dovesse uscire qualcuno di importante, dovrà essere sostituito. Definito tutto ciò, ecco sicuramente cosa servirà alla squadra biancoceleste in estate:

Le urgenze in primis. Tare dovrà pescare un difensore centrale di livello, possibilmente di piede mancino (soprattutto se Inzaghi continuerà con la difesa a 3) e con esperienza internazionale. Necessario, quest’ultimo aspetto, per affrontare una competizione difficile come la Champions. Serve un titolare in poche parole. Così come sulla fascia sinistra, il ruolo più scoperto: Lulic ormai non può garantire più 40 partite l’anno, Jony ha caratteristiche offensive e Lukaku dovrebbe lasciare la Capitale. Dovrà arrivare un quinto di centrocampo che possa fare la differenza, uno che faccia del fisico il proprio punto di forza, in modo tale da bilanciare la presenza di Lazzari a destra. Poi un centrocampista: Parolo e Cataldi hanno rinnovato, ma ne manca uno per comporre il gioco delle coppie (André Anderson è un jolly). Un attaccante: a gennaio la Lazio è andata vicinissima a prendere Giroud e le parti sono rimaste in contatto per giugno, quando si libererà a zero dal Chelsea. Se non dovesse essere lui, sarà un altro ma sicuramente il reparto composto da Immobile, Correa, Caicedo e Adekanye necessita di essere ampliato in qualità e quantità. E infine nella lista c’è anche un secondo portiere d’esperienza, in grado di coprire le spalle a Strakosha.