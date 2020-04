La Lazio ci riprova col modello tedesco. Subito in campo se arriva il via libera

La Lazio non ha abbandonato l’idea di far riprendere gli allenamenti ai propri giocatori. E spera di poter riaprire il centro sportivo di Formello già la prossima settimana. Tutto però - sottolinea La Gazzetta dello Sport - dipende dal nuovo decreto governativo che a breve confermerà o meno l’attuale divieto a svolgere attività sportiva professionale all’aperto. Se il divieto dovesse essere confermato, al club di Lotito non resterà altra scelta che adeguarsi e dovrà pertanto rinunciare ancora una volta a far riprendere gli allenamenti. In caso contrario è molto probabile (ma al momento non c’è ancora alcuna decisione ufficiale in merito) che la società dia disposizione ai propri tesserati di ripartire.

Il progetto - Il modello che la società romana intende seguire per la eventuale ripresa è quello tedesco. Quattro club di Bundesliga (Borussia Dortmund, Lipsia, Wolfsburg e Augsburg) nei giorni scorsi hanno infatti ripreso l’attività nei rispettivi centri sportivi, seguendo un dettagliato programma di sicurezza. I giocatori si allenano a piccoli gruppi (massimo 2-3 elementi), senza partitelle, senza contatti. E utilizzano spogliatoi separati. E’ quanto farebbe anche la Lazio nel caso in cui ci sia il via libera alla ripresa.