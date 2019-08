La Lazio dà spettacolo, ora manca solo un altro attaccante per Inzaghi

© foto di www.imagephotoagency.it

I campioni tutti in campo, dal primo minuto. Simone Inzaghi ha messo in chiaro le sue intenzioni e ha avuto ragione, perché la sua Lazio ha battuto senza troppe difficoltà la Sampdoria. 3-0 a Marassi, difficile partire meglio. Se la partita si fosse messa male, però, la musica sarebbe stata diversa. Con Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Correa e Immobile dal primo minuto, in caso di difficoltà Inzaghi avrebbe avuto soltanto Caicedo, oltre a giovani come Adekanye e André Anderson, per provare a ribaltare l'andamento della gara. E se il ritorno di Lucas Leiva porterà con tutta probabilità uno dei tre fantasisti in panchina (sarà un bel rebus, per Inzaghi, capire di volta in volta a chi toccherà), resta un dubbio.

Alla Lazio, un altro attaccante farebbe comodo. Ecco perché i biancocelesti lo stanno cercando da tempo, con Llorente che rischia di finire al Napoli e a quel punto saranno da valutare le alternative. Più che comodo, rischia di essere necessario: il calcio di oggi è stato calcio spettacolo, per essere sempre tale, ha bisogno anche e soprattutto di essere sostenibile. Saranno giorni di mercato da seguire, per la Lazio. Perché tutto funziona bene, ma a questo spettacolo va data ulteriore benzina, e una possibilità di rotazione in più.