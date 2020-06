La Lazio del futuro: per il centrocampo occhi su Florentino Luis e Gravenberch

vedi letture

In casa Lazio, come noto, molte delle mosse future sul mercato saranno legate all’eventuale addio di Sergej Milinkovic-Savic. Se per la sostituzione del serbo i nomi di De Paul e Szoboszlai sono quelli in cima alla lista, Tare e gli uomini mercato biancocelesti stanno lavorando anche al futuro: in quest’ottica, spiega il Corriere della Sera, piace il classe ’99 del Benfica Florentino Luis, sul quale però la concorreza è fortissima. Attenzione poi al nome di Ryan Gravenberch: classe 2002 dell’Ajax, possibile che la Lazio possa farci un pensierino nei prossimi mesi.