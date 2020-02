La Lazio delle seconde linee continua a sognare

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mai quest’anno la Lazio aveva iniziato una partita di Serie A senza cinque titolari, considerando tali gli undici giocatori con maggior minutaggio in campionato. L’ha fatto ieri a Parma, in una trasferta ostica, e ha vinto per 0-1 portando via 3 punti sofferti ma determinanti per la corsa Champions. La Lazio delle seconde linee - senza Radu, Lulic, Milinkovic e con Correa e Lazzari subentrati nella ripresa - ha portato a +14 la distanza dalla Roma quinta e ha ridotto a -1 il gap con la Juventus capolista. Una situazione inimmaginabile ad agosto. Il fischio finale del ’Tardini’ è stato accolto con un’ovazione degna di una finale, tanto era importante per il gruppo biancoceleste ottenere il successo. Era da mettere in preventivo che Luis Alberto (superlativo) e compagni faticassero, perché Parma in casa aveva fatto 19 punti e in più la Lazio, ricca di assenze, aveva speso tanto nell’impegno di mercoledì con il Verona. Così è stato e, a parte un paio di pericoli e l’episodio dubbio sulla trattenuta di Acerbi con Cornelius, il risultato si può dire che è meritato.

Allora più che Lazio delle seconde linee, meglio chiamarla ‘l’altra Lazio’, che con Patric, Jony, Parolo e Marusic ha centrato il record storico del club di 18 risultati utili consecutivi, sorpassando così la striscia di Eriksson del ’98-’99. E continua a sognare in grande, nonostante tutti a Fornello mantengano i piedi per terra. “La classifica è sempre più bella, cerchiamo di rimanere lì. Se ci sentiamo all’altezza di Inter e Juve? Mi sento di dire che stiamo tenendo il loro passo”, ha spiegato Inzaghi senza sbottonarsi troppo nel post partita. Ora sarà fondamentale recuperare le energie perché domenica prossima all’Olimpico c’è l’appuntamento di gala con l’Inter, uno scontro diretto che fa venire i brividi ai tifosi biancocelesti solo al pensiero. Riempiranno lo stadio e si faranno sentire: sarà uno step significativo per capire se si può continuare a sognare oppure è il momento di svegliarsi. Sarebbe comunque un bel risveglio, vista la distanza dal quinto posto, ma perché accontentarsi? Questa è la forza della Lazio: consapevole, umile e senza pressione. E soprattutto unita e coesa, dove anche chi gioca meno quando viene chiamato in causa recita al meglio il copione scritto da Inzaghi.