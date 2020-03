La Lazio e gli eSports - Approccio timido del club, mentre Immobile è molto attivo

La Lazio e gli Easports. Due mondi che fino a qualche mese fa erano molto lontani, ma che piano piano si stanno avvicinando. “La Lazio? Gli abbiamo presentato il progetto ma ancora non ci hanno risposto” aveva dichiarato a LaLazioSiamoNoi ad ottobre l’Esport Director Fabio Battista , che poi avrà ricevuto il responso positivo. In un momento di grande evoluzione e di spinta tecnologia in ogni settore, la società - sulla falsa riga degli altri club italiani ed europei - non poteva tirarsi indietro. Così, anche se in ritardo, ha preso la palla al balzo e ha deciso di partecipare al campionato ufficiale promosso dalla Lega 'eSerieATim', dove è stata collocata nel girone 3 insieme a Genoa, Atalanta e Lecce. Altre iniziative biancoceleste, al momento, non ce ne sono.

Tra i tesserati della Lazio, il più impegnato sull'argomento è Ciro Immobile. Sempre molto attivo nei videogiochi, non perde occasione per farsi ritrarre sui social intento giocare alla play. L’attaccante della Nazionale ha già fatto sapere che parteciperà alla 'Quarantena League', il torneo online organizzato da ‘Le Iene’ (in diretta sul sito e sui loro canali social) a scopo benefico per aiutare l’ospedale di Bergamo Giovanni XXIII. Insieme a lui, tanti altri calciatori e personaggi del mondo dello spettacolo. Nonostante sia un grande appassionato, Immobile non si può etichettare come giocatore professionista di eSports.