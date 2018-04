La Lazio e i 30mila della Red Bull Arena. Imbattuti in casa da 501 giorni

Fonte: Dall'inviato a Salisburgo - Austria

Chiamatelo fortino. Mai come in questo caso, infatti, può essere definita la Red Bull Arena, teatro questa sera del ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Salisburgo e Lazio. L'ultima sconfitta subita dalla squadra austriaca tra le mura amiche, infatti, risale al 27 novembre 2016 con l'Admira Wacker (0-1). Nei 501 giorni successivi, con 36 partite interne tra campionato e coppe, più nessuna sconfitta. Una striscia positiva iniziata prima da Garcia e poi portata avanti da Marco Rose, l'attuale tecnico, solo in questa stagione il Salisburgo ha ottenuto 17 vittorie e 7 pareggi. Un vero e proprio record, raggiunto anche grazie ad una tifoseria che si fa sentire. Anche per questa sera previsto il tutto esaurito, con 1400 dei 30mila posti totali occupati dai tifosi della Lazio. E se è vero che alla Lazio può bastare anche un pareggio (o addirittura un ko per 1-0), il diktat di Inzaghi è stato chiaro: vietato fare calcoli.