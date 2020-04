La Lazio e i cambi in difesa: ora l'alternanza a destra è un punto di forza

Quello che per molti è stato un punto debole per la Lazio, ovvero la mancanza di un titolare fisso nel centro destra della difesa a tre, potrebbe diventare un fattore positivo in vista della ripresa del campionato. Perché quando si ripartirà si giocherà ogni tre giorni, con una temperatura estiva e (forse) anche con la possibilità di fare più dei soliti tre cambi a partita. Inutile sottolineare come Inzaghi abbia bisogno di tutti per provare fino alla fine a interrompere l'egemonia bianconera in Serie A. Luiz Felipe, nel ruolo sopra indicato, è quello più in alto nelle gerarchie, poi ci sono Patric, Bastos e Vavro, che dopo un inizio difficile è stato spostato al centro come "doppione" di Acerbi. I risultati parlano chiaro e la squadra, nonostante abbia cambiato spesso interpreti a destra, ha sempre fatto risultato quest'anno, risultando essere anche la miglior difesa del campionato (23 gol subiti). Motivo che può far stare tranquillo il tecnico biancoceleste, sicuro che l'alternanza tra i suoi non possa avere delle ripercussioni sul resto della squadra . Chiaramente è un discorso che riguarda anche Radu , che, considerati i suoi 33 anni, difficilmente potrà scendere in campo tre volte in una settimana. Lo staff di Inzaghi vuole sempre un mancino naturale a sinistra, fondamentale per le uscite palle al piede. Sarà dunque costretto agli straordinari Acerbi, che quando mancherà il compagno rumeno verrà slittato verso l'esterno, come già successo parecchie volte anche in Europa League.