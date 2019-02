Sì, la crisi di Milinkovic-Savic ha inciso, ma oggi più che mai la Lazio si specchia in sé stessa e si scopre orfana di un giocatore in grado di fare la differenza in trentatré occasioni nella passata stagione, tra gol e assist. Non a caso Simone Inzaghi ha studiato un modulo tattico in grado di esaltare al massimo le sue qualità, venendo però "tradito" dalla seconda stagione alla Lazio di Luis Alberto: dopo un'estate di tira e molla, col giocatore molto attratto dal ritorno nella sua Siviglia, lo spagnolo è rimasto a Roma con il corpo ma non con la testa, verrebbe da dire.

Inzaghi lo ha spedito in panchina, ha dovuto rinunciare a lui anche per qualche malanno e contro il Milan sembra intenzionato a riproporlo sulla trequarti: lo spagnolo si è riaggregato al gruppo in questi giorni e sembra pronto a tornare titolare nella Lazio che sfiderà i rossoneri per arrivare in finale di Coppa Italia. E se i dodici gol e ventuno assist dell'anno scorso sono ormai irraggiungibili, una giocata decisiva che possa mandare la sua Lazio a giocarsi un trofeo, farebbe di certo tornare lo spagnolo nel cuore dei suoi tifosi.