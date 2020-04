La Lazio e il rimborso degli abbonamenti: due le strade possibili

In attesa di capire come andrà avanti il calcio italiano (oggi riunione determinante), la Lazio fa la conta dei danni. Sette milioni, al momento, è la stima della perdita economica derivante dai mancati incassi del botteghino, visto che se sarà dato il via libera alla Serie A si giocherà inevitabilmente soltanto a porte chiuse. Per questo a Formello devono ragionare anche su come rispondere agli interrogativi dei 21.600 abbonati, che si chiedono in che modo andrà luogo il rimborso per le partite già pagate. In totale, dalla vendita delle tessere, la Lazio ha incassato circa 4 milioni, per una quota partita di 210 mila euro: moltiplicata per cinque (quelle che mancano da giocare all'Olimpico) si arriverebbe intorno al milione di euro che dovrà essere restituito. Come? Di deciso non c'è nulla, ma le ipotesi sul tavolo sono due. Applicare uno sconto per la prossima stagione è la strada primaria, ma c'è il rischio che settembre e ottobre si debba scendere in campo ancora con gli spalti vuoti: in tal caso il club potrebbe dare alle persone in questione dei voucher sconto da spendere per i negozi ufficiali biancocelesti.