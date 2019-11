La Lazio e l'importanza di vincere le partite 'sporche'

© foto di www.imagephotoagency.it

Si dice che le squadre fanno il salto di qualità quando riescono a vincere partite 'sporche'. Dove l’aggettivo designa quelle gare in cui non si riesce a fare il proprio gioco al 100% e in cui alcuni singoli - che dovrebbero esaltarsi - giocano invece sottotono. Per un demerito personale, ovviamente, ma anche per merito degli avversari. Se è vero l’assunto iniziale, allora dobbiamo considerare la Lazio come una ‘grande’ squadra. Perché la vittoria contro il Sassuolo di ieri non ci dice solo che vanno aggiunti tre punti in classifica, no, ci racconta di più. L'1-2 del ‘Mapei Stadium’ è l’immagine più limpida di una formazione in crescita sotto tutti i punti di vista. Non nel gioco, quello c’è sempre stato e ieri non è neanche stato perfetto, quanto nella mentalità, nell’atteggiamento di stare in campo e nella lettura di (quasi) ogni situazione di gioco. Un quasi è d'obbligo, perché per la seconda volta consecutiva Strakosha ha subito un gol allo stesso modo su palla inattiva.

Continuità - Non è stata la Lazio più bella quella vista a Reggio Emilia, complice anche un Sassuolo ben messo in campo, organizzato e dalla grande qualità. Nessun allarme, è normale, perché non c’è alcuna squadra al mondo che riesce a giocare sempre al massimo per 40 partite a stagione, a maggior ragione dopo una lunga sosta per le nazionali. Capita di trovare degli ostacoli e degli imprevisti durante un percorso, di trovarsi quasi alle corde in qualche partita. La differenza poi la fa se e come si riescono a superare questi momenti. Ecco il motivo per cui Inzaghi può essere più soddisfatto, perché raggiungere il proprio obiettivo tra svariate difficoltà - e all’ultimo minuto - ha un valore enorme, che va oltre il terzo posto in classifica. Soprattutto perché c’è la consapevolezza che in passato una gara come quella di ieri la Lazio non l’avrebbe mai vinta. La mancanza di continuità è sempre stato il difetto già grande dei biancocelesti, che ogni volta che erano sul punto di salire un gradino e fare uno scatto in avanti, tentennavano o addirittura cadevano. La sconfitta interna contro il Chievo già retrocesso l’anno scorso, nel pieno della corsa Champions, è forse l’emblema migliore per spiegare il discorso. Ora il trend sembrerebbe esser cambiato tanto che Caicedo con la sua rete allo scadere ha firmato il 5° successo consecutivo, una striscia che a Formello hanno registrato soltanto 3 volte dal 2010 (l'ultima nel 2017). Mancava la continuità, ora è arrivata ed è tangibile. Se allora è vero che le squadre fanno il salto di qualità quando riescono a vincere partite sporche, la Lazio è da considerarsi cresciuta.