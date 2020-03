La Lazio e la lunga striscia d’imbattibilità: nessuna squadra in Europa come quella di Inzaghi

Nessuna squadra come la Lazio in Europa. Fresca del sorpasso in classifica alla Juventus, che dovrà recuperare la gara con l’Inter rinviata domenica scorsa, la truppa di Inzaghi vanta la migliore striscia d’imbattibilità tra tutte le squadre del Vecchio Continente (21 risultati utili consecutivi). Un primato, questo, che fino a sabato pomeriggio era del Liverpool, che poi ha perso 3-0 a Watford interrompendo l’impressionante score di 44 partite senza sconfitta. Il lungo rettilineo della ‘Ferrari’ di Lotito è iniziato lo scorso 29 settembre, con la vittoria per 4-0 contro il Genoa in casa, in seguito al ko di San Siro contro l’Inter, l’ultimo il campionato. Poi il doppio pareggio contro Bologna e Atalanta, quindi il filotto di successi con Fiorentina, Torino, Milan, Cagliari, Juventus, Brescia, Napoli, interrotto dall'1-1 nel derby del 26 gennaio contro la Roma.

Non era mai accaduto in passato che la Lazio riuscisse a viaggiare con una continuità del genere. Non c’è alcun segreto, nessun incantesimo, ma soltanto tanto lavoro e spirito di sacrificio, oltre alla grande qualità degli interpreti. Settimana dopo settimana, la squadra ha conquistato un livello di consapevolezza molto alto, senza però latitare dal punto di vista dell’umiltà. Soprattutto senza mai fare voli pindarici, ma ragionando domenica su domenica, evitando proiezioni future che avrebbero potuto distogliere l’attenzione dall’attualità. La mentalità fa la differenza e la Lazio sotto questo aspetto è diventata una grande squadra. Non è un caso che i giocatori abbiano sbagliato soltanto due volte l’approccio a una partita, contro Atalanta e Roma al ritorno, ma qui vanno anche sottolineati i meriti avversari. Il modo in cui i biancocelesti sono scesi in campo sabato contro il Bologna è emblematico. Nel giorno del possibile - e storico - sorpasso alla Juve c’era il timore che alla Lazio venisse il braccetto, figlio di una paura, invece in 30 minuti la Lazio ha fatto due gol e ha creato due clamorose occasioni poi fallite da Correa e Immobile. Nel prossimo turno è in programma la difficile trasferta di Bergamo, contro un’Atalanta in forma e in fiducia: un esame dal grado di difficoltà molto elevato, forse in più difficile, ma chi vuole rimanere in alto e sognare lo scudetto deve tuttavia affrontare (e superare).