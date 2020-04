La Lazio e la ricerca dell'attaccante: Tare studia chi regalare a Inzaghi

Per alcuni è ancora presto per parlare di calcio giocato, figuriamoci per trattare i temi legati al mercato. Ma per quanto sia prematuro e anche se ancora non si conoscono le tempistiche della fine della stagione, è opportuno porsi delle domande e provare a capire quali saranno le mosse che verranno fatte nella sessione estiva. D'altronde pensare che il ds Tare, nel caso della Lazio, ma qualunque altro direttore sportivo durante questa quarantena non abbia pensato al lavoro da fare per la prossima stagione sarebbe una considerazione errata. Rimanendo in casa biancoceleste, è certo che a Inzaghi verrà messo a disposizione un altro attaccante per completare il reparto con Immobile, Caicedo, Correa e Adekanye.

Da capire se verrà preso un centravanti puro come Giroud, trattato fino all'ultimo a gennaio (molto vicino all'Inter), oppure un giocatore diverso, magari più una seconda punta ed esterno. Chi ha queste caratteristiche è Keita, che da settimane sta lanciando dei segnali per un possibile ritorno, scenario al momento difficilmente realizzabile. Negli ultimi giorni è spuntata anche un'altra candidatura, quella di Luis Suarez: non l'uruguaiano del Barcellona, ma il colombiano in prestito al Real Saragozza dal Watford. Lui stesso ieri ha confermato l'interesse della Lazio: "Il Watford vuole che torni lì e so che ci sono diverse squadre che hanno chiesto di me. Se ci dovesse essere una possibilità di trasferimento, so che verrà chiesta una cifra alta. Al momento l'interesse più forte è quello della Lazio, ma anche di Atletico Madrid e Valencia". Ventidue anni, è alto 185 cm e può anche giocare sulla fascia sinistra. Ha il passaporto spagnolo ed è gestito dalla 'You First Sport', l'agenzia che cura gli interessi anche di Luis Alberto. Sembrerebbe essere il profilo giusto, ma c'è da credere che Tare in questi giorni ne stia passando al vaglio tanti. Di tempo ce n'è e non c'è fretta: quando le acque si calmeranno, insieme a Inzaghi sceglieranno quello più idoneo alle necessità del gruppo.