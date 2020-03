La Lazio e la rivincita dei criticati

Da criticati a perni della Lazio in lotta per lo scudetto. Un tempo, non molto lontano, Strakosha, Patric, Bastos, Luiz Felipe, Marusic, Cataldi e Caicedo erano considerati dei giocatori secondari. Elementi marginali, spesso nell'occhio del ciclone dopo ogni errore, che non erano ben visti dalla tifoseria perché non ritenuti all’altezza di una squadra che aveva come obiettivo la Champions. Oggi, invece, si stanno prendendo la propria rivincita, convertendo domenica dopo domenica i giudizi negativi in applausi. “Ma dove andiamo con loro”, si diceva tra i bar della Capitale fino a qualche mese fa, perché nessuno avrebbe mai immaginato che la Lazio - a inizio marzo - si trovasse a -1 dalla Juventus capolista. E se la squadra è in piena lotta per lo scudetto il merito non è solo dei top player come Immobile, Milinkovic e Luis Alberto, ma va condiviso a tutto lo spogliatoio. Unito e coeso come non mai, tanto da far uscire allo scoperto Inzaghi con l'azzardato paragone con la sua Lazio campione d’Italia nel 2000: “L’atmosfera all’interno del gruppo è simile, me la ricorda”.

E se lo dice lui, bisogna credergli. Ma oltre l’aspetto dell’umore e del morale, è importante sottolineare la grande crescita di alcuni giocatori, che si sono ritagliati uno spazio importante. Gregari, seconde linee, riserve: negli anni precedenti si potevano etichettare in ogni modo questi giocatori, ma adesso guai a non considerarli alla stregua dei titolari. Sarebbe un errore, anche se molti di loro godono di meno risalto mediatico. Indipentemente da questo e dal minutaggio, che non può mai essere omogeneo, sulla splendida e strepitosa stagione biancoceleste c'è la firma di tutti. Perché chiunque scende in campo, sa quello che deve fare e dà sempre il suo importante contributo. Non è un caso che in 15 occasioni i cambi effettuati da Inzaghi nei secondi tempi si siano rivelati decisivi per la realizzazione di una rete (assist e gol). Un numero che a Formello sperano possa aumentare nelle tredici “finali” che mancano da qui a fine stagione. Due mesi decisivi per coronare un sogno, con la consapevolezza che gli obiettivi ambiziosi si raggiungono soltanto con il collettivo: le singole individualità, sebbene superiori alla media, non bastano. In attesa di capire cosa deciderà oggi il Consiglio Federale (ore 14), molti biancocelesti si godono la loro rivincita: d'altronde non c'è cosa più bella che far ricredere gli scettici.