La Lazio è la seconda miglior terza d'Europa

Sembra un'antitesi ma non è così. Tra le 3° in classifica nei top 5 campionati europei, solo il Manchester City ha fatto più punti della Lazio. Gli inglesi di Guardiola, con la vittoria di sabato per 2-1 col Chelsea, sono arrivati a quota 28, un punto in più rispetto ai 27 della squadra di Simone Inzaghi. In Germania al 3° posto c’è il Bayern Monaco a quota 24, stesso punteggio dell’Angers in Francia mentre in Spagna c’è il Siviglia sull'ultimo gradino del podio a 27. Come la Lazio, soltanto che gli andalusi di partite ne hanno giocate 14, mentre i biancocelesti 13. Una in meno, quindi sulla carta il rendimento di Immobile e compagni è migliore.

Immaginare uno scenario del genere, un mese e mezzo fa, sarebbe stato impossibile. A metà primo tempo della sfida contro l'Atalanta, Inzaghi era addirittura in bilico, con Lotito infuriato con lui e con tutto gruppo. Dalla ripresa di quella gara del 19 ottobre è invece ripartito il viaggio della Lazio che con 5 vittorie consecutive ha rimesso in piedi un campionato che potrebbe ora aprire scenari luminosi. Fiorentina, Torino, Milan, Lecce e Sassuolo: da due anni che a Formello non si vedeva una striscia del genere, la migliore in corso in Europa insieme a quella del Leicester e del Hoffenheim. I successi di fila potrebbero diventare addirittura 6, se i biancocelesti dovessero battere domenica l’Udinese all’Olimpico (ore 15.00). Sarebbe il miglior modo di presentarsi, il 7 dicembre, allo scontro con la Juventus, nella prima delle due sfide in programma prima di Natale tra queste due squadre. L’altra sarà il 22 dicembre a Riad, in Arabia Saudita, quando in palio non ci saranno i tre punti ma la Supercoppa italiana.